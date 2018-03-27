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Faciaya ramak kala: taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Ula Sakar geçidinde sıkıştırılmış tüpü taşıyan TIR virajı alamayarak devrildi. TIR’ın üzerindeki tüplerden bazıları yola savrulurken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sızıntıya karşı olay yerinde hazır bekletildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 12:06
Faciaya ramak kala: Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı

Gece saat 03.00 sıralarında meydana Emre Nemli'nin kullandığı 42 CVY 98 plakalı TIR, Fethiye'den Aydın nazilli ilçesindeki dolum tesislerine seyir halinde iken Sakartepe rampasında virajı alamayarak orta refüjdeki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza sonrası TIR içindeki tüplerden bazıları yola savrulurken, olay yerine gelen polis trafik ekipleri yolu tek taraflı trafiğe kapattı. Yaklaşık üç saat trafik tek yönden verildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

TIR'da yüklü kısıştırılmış tüplerinden üçte birinin dolu olduğu öğrenilirken, yola savrulan tüplerden sızıntı ihtimaline karşın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Yola savrulan sıkıştırılmış doğalgaz tüpleri vinç ile başka bir TIR'a yüklenmesinin ardından kazada hasar gören araç olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

TIR sürücüsü Emre Nemli'nin kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

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Faciaya ramak kala: Doğalgaz taşıyan TIR devrildi, yol kapandı
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