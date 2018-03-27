İstanbul Tuzla'da tahsilat çetesine operasyon

Elebaşlığını cezaevi firarisi bir sabıkalının yaptığı çeteden zorla imzalattırıldığı belirlenen 400 bin lira tutarında senet ve terör örgütlerinin kullandığı CZ 25 tam otomatik tüfekle birlikte 6 silah ele geçirildi.

TAHSİLAT TAKİBİNDEN UYUŞTURUCU TİCARETİNE

İEM Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak bir çete tarafından kendilerine silah zoruyla senet imzalattırıldığı şeklinde suç duyurusunda bulunan Tuzla esnafının şikayetiyle soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şebeke üyelerinin tehditle çek senet tahsilatı yaptıkları tespit edildi.Teknik ve fiziki takiple yapılan çalışmalarında 8 kişilik çetenin aynı zamanda uyuşturucu ticareti yaptığı da belirlendi. Çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen çete üyesi 8 şüphelinin yakalanması için Tuzla'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 8 çete üyesi şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

PİRİNÇ KUTUSUNDA MERMİ

Özel Harekât ekiplerinin desteğinde düzenlenen baskınlarda, adreslerde arama yapan ekipler, çete ait olduğu belirlenen Çek yapımı CZ-25 tipi tam otomatik uzun namlulu silah ile 4 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 157 gram uyuşturucu ele geçirdi. Aramalarda ayrıca 3 adet 400 bin lira değerinde de senetle pirinç kutuları içerisine saklanmış mermiler ele geçirildi.

ELEBAŞI CEZAEVİ FİRARİSİ, ÜYESİ HIRSIZ

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alınan 8 kişilik çetenin elebaşlığını Bilecik Açık Cezaevi'nden bir süre önce kaçan bir cezaevi firarisinin çektiği öğrenilirken, çete mensubu bir diğer şüpheli hakkında ise hırsızlık suçundan arama bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 8 çete üyesi şüpheli "Yasadışı çek senet tahsilatı" "Resmi belgede sahtecilik" "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlamalarıyla adliyeye gönderildi. (Milliyet)