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Son dakika: Kayıp kadının cesedi çürümüş halde 'te bulundu

Son dakika haberi... Müge Anlı'nın programında 22 gündür aranan Gül Gülizar Ayalp'in cansız bedeni, çalılıklar arasında bulundu. Genç kadını eşinin öldürdüğü iddia edilirken, cinayet anında adamın sevgilisinin de orada olduğu ileri sürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 09:24
Son dakika: Kayıp kadının cesedi çürümüş halde Gaziantep'te bulundu

22 GÜNDÜR ARANIYORDU

Müge Anlı'nın programında 22 gündür aranan Gül Gülizar Ayalp'in cansız bedeni, çalılıklar arasında bulundu. Genç kadını eşinin öldürdüğü iddia edilirken, cinayet anında adamın sevgilisinin de orada olduğu ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ayalp'in ailesi kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak yardım istedi.

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Son dakika: Kayıp kadının cesedi çürümüş halde Gaziantep'te bulundu
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