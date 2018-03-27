Kevser Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

KEVSER SURESİNİN OKUNUŞU:

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

KEVSER SURESİNİN ANLAMI:

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.