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okunuşu ve Türkçe anlamı

, 3 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresidir. Adını, ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak “çok hayır” anlamına gelen “kevser” kelimesinden alır. İşte Kevser Suresi okunuşu ve türkçe anlamı

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:15
Kevser Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı

KEVSER SURESİNİN OKUNUŞU:

İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

KEVSER SURESİNİN ANLAMI:

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

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Kevser Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı
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