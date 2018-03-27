Kevser Suresi, 3 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresidir. Adını, ilk ayetin sonunda yer alan ve genel olarak “çok hayır” anlamına gelen “kevser” kelimesinden alır. İşte Kevser Suresi okunuşu ve türkçe anlamı KEVSER SURESİNİN OKUNUŞU: İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter. KEVSER SURESİNİN ANLAMI: Ey Muhammed! Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.