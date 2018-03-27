Kunut 2 Duası okunuşu ve Türkçe anlamı

Kunut Duaları, vitir namazının üüncü rekatında Fatiha ve sûre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alındıktan, eller kaldırıldıktan,sonra da eller yeniden bağlanıldıktan sonra okunur.Vitir namazı gerek yalnız kılınsın, gerekse cemaatla kılınsın her ikisinde de imam ve cemaat kunut dualarını içinden okurlar.Vitir'den başka namazda okunmayan Kunut duaları, bir fitne,belâ, musîbet olduğu zamanlarda sabah namazının farzında da okunabilir.
Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:24
KUNUT 2 DUASI OKUNUŞU
Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.
ANLAMI
Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.