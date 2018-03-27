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Kunut 2 Duası okunuşu ve Türkçe anlamı

Kunut Duaları, vitir namazının üüncü rekatında Fatiha ve sûre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alındıktan, eller kaldırıldıktan,sonra da eller yeniden bağlanıldıktan sonra okunur.Vitir namazı gerek yalnız kılınsın, gerekse cemaatla kılınsın her ikisinde de imam ve cemaat kunut dualarını içinden okurlar.Vitir'den başka namazda okunmayan Kunut duaları, bir fitne,belâ, musîbet olduğu zamanlarda sabah namazının farzında da okunabilir.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:24
Kunut 2 Duası okunuşu ve Türkçe anlamı

KUNUT 2 DUASI OKUNUŞU

Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

ANLAMI

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

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