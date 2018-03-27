Haberler Yaşam Haberleri Kunut 2 Duası okunuşu ve Türkçe anlamı

Kunut 2 Duası okunuşu ve Türkçe anlamı Kunut Duaları, vitir namazının üüncü rekatında Fatiha ve sûre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alındıktan, eller kaldırıldıktan,sonra da eller yeniden bağlanıldıktan sonra okunur.Vitir namazı gerek yalnız kılınsın, gerekse cemaatla kılınsın her ikisinde de imam ve cemaat kunut dualarını içinden okurlar.Vitir'den başka namazda okunmayan Kunut duaları, bir fitne,belâ, musîbet olduğu zamanlarda sabah namazının farzında da okunabilir.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:24