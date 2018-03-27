Lösemi geni bulundu yeni tedaviler yolda

Belçika
merkezli VIB-KU Leuven Kanser
Biyolojisi Merkezi, kan kanserinin çocukluk döneminde görülen en yaygın türü akut lenfoblastik lösemi
nin gelişimini anlamada devrim yaratacak bir çalışmaya imza attı. Kanser hastalıklarına neden olan genler ve onların ayrı fonksiyonlarını kaydeden tıp dünyasına yenilik getiren araştırma ekibi, iki genin etkileşime girerek nasıl akut lenfoblastik lösemi hastalığını tetiklediğini ortaya çıkardı. DAHA HIZLI VE SALDIRGAN
Cancer Discovery bilim dergisinde yayımlanan çalışmada kapsamında, genetik mutasyonların birikiminden kaynaklanan akut lenfoblastik lösemi hastalığı vakalarında JAK3/STAT5 ve HOXA9 genlerinin önemli rol oynadığı tespit edildi. Fare deneyi sonucunda, araştırma ekibi sözkonusu genlerin çoğunlukla beraber mutasyonlara uğradığını belirlerken, etkileşimlerinin akut lenfoblastik lösemisine neden olduğunu kaydetti. Araştırma ekibinden Dr. Charles de Bock, "JAK3/STAT5 ve HOXA9 mutasyonlarını gözlemledik. Gördük ki HOXA9, diğer genlerin etkilerini artırıyor ve tümör gelişimine yol açıyor. Sonuç olarak söz konusu iki mutasyon beraber olduğunda, lösemi daha hızlı ve saldırgan gelişiyor" dedi. HEDEFLİ TERAPİ
Akut lenfoblastik lösemi hastalığına karşı ciddi yan etkiler yaratmayan alternatif tedaviler bulmak amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Charles de Bock, söz konusu genleri hedef alan yeni tedavilerin yolunu açtıklarını söyledi. Potansiyel tedavilerden iki genden kaynaklanan diğer lösemi vakaların da yararlanabileceğinin altını çizen doktor, "Bulgularımız lösemiye karşı hedefli terapi araştırmaları için önemli bir adım" diye konuştu.