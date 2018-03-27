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Son dakika: Mina Başaran ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği uçak kazasında yeni gelişme: Sürpriz tanık konuştu!

Son dakika haberi... Mina Başaran ve arkadaşlarına mezar olan Başaran Holding’e ait özel jetin kaza nedeni esrarını korurken, sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Aynı saatte üzerinde bulunan THY uçağının pilotunun, “Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu” dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 10:16
Son dakika: Mina Başaran ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği uçak kazasında yeni gelişme: Sürpriz tanık konuştu!

MİNA BAŞARAN VE ARKADAŞLARININ ÖLDÜĞÜ KAZAYA İLİŞKİN SÜRPRİZ TANIK KONUŞTU

'da düşen Başaran Holding'e ait uçakla ilgili sürpriz bir tanık ortaya çıktı. THY'ye ait Boeing 777 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu öğrenildi. Pilotun, "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği kaydedildi. Kazayla ilgili olarak pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düşmüş, kazada 3'ü mürettebat, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ile 7 kız arkadaşı toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Cenazelerden 10'u, Türkiye'ye getirildi ve Adli Tıp Kurumu'nda da DNA eşleştirmesiyle ilgili gerekli çalışmalar tamamlandı. Kazayla ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. THY'ye ait Boeing 757 uçağının, aynı saatlerde İran üzerinde uçuş yaptığı ve pilotun olaya tanık olduğu ortaya çıktı. İran üzerinden İstanbul'a uçtuğu belirtilen pilotun, "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" dediği belirtildi. Pilotla daha ayrıntılı bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

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Son dakika: Mina Başaran ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği uçak kazasında yeni gelişme: Sürpriz tanık konuştu!
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