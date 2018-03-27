Murat 124 vasiyeti

Bilecik
'te yaşayan Celil Gülen (83), 22 yıl önce bir akrabasından satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal Murat 124
model otomobiline özenle bakıyor.
Dikiz aynasından jant kapağına, koltuklarından motoruna kadar bütün parçaları orijinal olan otomobili için evinin altına garaj yapan Celil dede, sabah akşam elinde bezle "en iyi arkadaşım" dediği aracını temizliyor. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Pelitözü köyünde oturan Gülen, "fiyat biçemediği" Murat 124 aracını almak isteyenler olduğunu ancak satmayı hiç düşünmediğini söyledi. Otomobilini ilk aldığı günden bu yana çok sevdiğini dile getiren Gülen, "Torunlarıma, vefat ettiğimde yeşil tabutumu yeşil otomobilimin üzerine koyarak camiye götürmelerini vasiyet ettim. Bunun için üzerine bagaj yeri yaptırdım. Son yolculuğumu arabamla yapmak istiyorum" dedi.
Bir kamu kurumunda uzun yıllar şoförlük yaptığını ve 26 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu anlatan Gülen, şöyle konuştu: "22 yıl önce bir akrabamdan Murat 124'ü satın aldım. Aldıktan sonra biraz masraf yaptım. Kullandığım bütün arabalar tertemizdir. Çalıştığım işyerlerimde de öyleydi. İyi arkadaşımdır benim. Hiç dışarıda bırakamam, garaja sokarım arabayı, kimse çizmesin, zarar vermesin diye. Hep kendim temizlerim, başkasına temizlettirmem. Motorunu temizlerim, bakımını yaparım. İlk aldığım yılda boyattım yeşil rengine. O günden sonra boya değmedi üzerine. Suyla yıkarım arabamı ben deterjan gibi kimyasal ürünler hayatta sürmem. Suyla güzelce yıkar, parlatırım. Beni yolda bırakmaz. Bir keresinde debriyajında sorun oluştu kendim tamir ettim" ifadesini kullandı.