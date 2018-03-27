Nas suresi ve anlamı

Nas Suresi, Felak Suresi'nin ardından Mekke'de indirilmiştir. Adını ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar anlamına gelen nas kelimesinden almıştır. Felak Suresinin devamı olarak indirilen Nas Suresi, insanların kalplerine vesvese sokan cin ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak için okunan mukaddes bir duadır. Nas ve Felak surelerinin ikisine birlikte, Allah'a sığınmayı gösteren iki sure anlamına gelen; "muavvizeteyn" adı verilmektedir. Nas ve Felak sureleri ile görünen veya görünmeyen her türlü kötülük ve beladan yalnızca, Allah'ın sonsuz koruyuculuğuna ve rahmetine sığınılması buyrulmaktadır.
Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:00
OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e'ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6- Minelcinneti vennâs
ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2- İnsanların hükümdârına, 3- İnsanların ilâhına, 4- O sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. 6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.