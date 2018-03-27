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Devlet Hastanesi Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir bebek, Sağlık Bakanlığı’nın ıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 09:55
Nevşehir'de 3 günlük bebek, hava ambulansı ile Kayseri’ye sevk edildi

Sağlık Bakanlığı'nın hizmete sunduğu ı bu seferde minik bir bebek için havalandı. Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen 3 günlük bebek Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ufuk Ertural tarafından muayene edildi. 2.basamak yenidoğan yoğun bakım servisine yatırılarak müşahede altına alındı.

YOĞUN BAKIMA SEVK EDİLDİ

Bir süre sonra solunum sıkıntısı yaşamaya başlayan bebek "Yenidoğan Distres Sendromu" teşhisi ile acilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakım(Kuvöz) bölümüne sevki uygun görüldü.

HAVA AMBULANSIYLA KAYSERİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği harekete geçti. Kayseri den talep edilen helikopter hava ambulansı Nevşehir Gazi Stadyumuna inerek, 3 günlük bebeği kuvöz içerisinde Kayseri'ye sevkini gerçekleştirdi.

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Nevşehir'de 3 günlük bebek, hava ambulansı ile Kayseri’ye sevk edildi
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