Otomobil ambulansla çarpıştı: 3’ü çocuk 6 ölü

Malatya
'dan Kayseri
yönüne giden Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobil, önceki gün saat 23.30'da Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarında, iddiaya göre beyaz bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Malatya'ya cenaze götüren özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra Üzüm (29), çocukları Safiye Nur Üzüm (6), Hamza Üzüm (8) ile akrabaları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm öldü. Ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi ise yaralandı. Polis 38 KY plakalı beyaz otomobili arıyor.
İstanbul'daki düğünden Düzce'ye dönen Durukan ailesinin otomobili Üçyol mevkisinde bariyerlere çarptı. Ali Kuyucu'nun kullandığı tanker ise otomobile çarpıp şarampole sürükledi. Kazada Ayşe Durukan ve Emine Durukan ölürken iki kişi yaralandı.
Aydın Söke'de sulama kanalına uçan otomobildeki Feyiz Kahraman ve eşi Hanife öldü. Konya'da meydala gelen kazada Kamil Şeker ve 6 aylık çocuğu ile Coşkun Kıcık ve 7 aylık hamile eşi Emine Kıcık yaralandı. Emine Kıcık kurtarılamadı. Denizli, Sivas, Ordu, Eskişehir ve Manisa'daki kazalarda 5 kişi öldü. Elazığ'da ise yük treninin çarptığı yaşlı kadın öldü.