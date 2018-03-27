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Rita Darı Winkler cinayetinde karar verildi

'nın Çınarcık ilçesinde, Alman Rita Darı Winkler'i öldürüp, cesedini evin bodrumuna gömdüğü iddia edilen Ali Kemal Seyhan, müebbet hapse mahkum edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 15:34
Rita Darı Winkler cinayetinde karar verildi

10 Mart 2016 yılında 'nın Çınarcık ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen Alman vatandaşı Rita Darı Winkler'i (39) sırtından vuran ve daha sonra bacaklarını kesip bir varile koyduktan sonra Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dükkanın temeline varille gömerek üzerine beton döken Ali Kemal Seyhan ve ona yardım eden kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan davasında karar açıklandı. Silivri Cezaevin'de tutuklu bulunan sanıklar ise davaya SEGBİS sistemi ile cezaevinden katıldı. Mahkeme heyeti Rita Darı Winkler'i öldüren Ali Kemal Seyhan'ı adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı davada adam öldürmeye yardım ve yataklık yapma suçlaması ile yargılanan Hüseyin Muharrem Seyhan ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklu bulunduğu süre göz önünde tutularak tahliyesine karar verildi.

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Rita Darı Winkler cinayetinde karar verildi
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