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Son dakika: 'da için eve özel platform yaptırmışlar

Son dakika haberi... 'nın Alanya ilçesinde için içerisine özel platform yaptırılan eve düzenlenen operasyonda, 16 horoza el konuldu, şüphelilere para cezası uygulandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 14:35
Son dakika: Antalya'da horoz dövüşü için eve özel platform yaptırmışlar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi'ndeki A.A'nın evinde para karşılığı horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı.

Alanya Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararının ardından harekete geçen jandarma ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

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ÖZEL PLATFORM YAPTIRMIŞLAR

Operasyonda, evdeki 20 kişinin yaptırılan özel platformda horoz dövüştürdüğü belirlendi.

Ev sahibi A.A. hakkında adli işlem başlatıldı. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de hayvan sahiplerine 50 bin 400 lira para cezası verdi. Dövüş alanında ele geçirilen 16 horoza da el konuldu.

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Son dakika: Antalya'da horoz dövüşü için eve özel platform yaptırmışlar
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