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ve anlamı

Tebbet, "kurusun" manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Ayrıca Mesed veya Leheb sûresi olarak adlandırılan bu sûre, Fâtiha sûresinden sonra Mekke'de inmiş olup 5 Ayet'tir. Ebu Leheb, Peygamber Efendimizin öz amcasıy-dı. Fakat ne yazık ki, en büyük düşmanı da oydu. Ebû Leheb, karısını da kışkırtmış. Adeta onun beynini yıkamıştı ki, o dahi kocası gibi azılı bir düşman olmuştu Peygamberimize. Öyle ki, gerdanlıklarını satıyor, Hz. Muhammed"e düşmanlık yapacak adamlar tutuyordu. Hz. Muhammed"e düşmanlık yapanlara paralar yağdırıyordu. Arkasıyla çalı çırpı topluyor. Peygamberimizin geçtiği yollara dökerek o Allâh sevgilisine eziyet ediyordu. Hiçbir peygamber düşmanı Kur"anda bu kafir gibi açık adıyla zikredilmemiştir. İşte bu sûre bu gerçeği dile getirmektedir.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 09:40
Tebbet suresi ve anlamı

OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb
2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb
3- Seyeslâ nâren zâte leheb
4- Vemraetühû hammâletelhatab
5- Fî cî dihâ hablün min mesed

ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh
2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.
3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.
4- Karısı da odun hamalı olacak!
5- Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

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Tebbet suresi ve anlamı
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