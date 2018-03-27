Ünlülerin ‘Ali Baba’sı toprağa verildi

İstanbul'da vefat eden Barbados
asıllı ses mühendisi
Wayne Heights
Gittens, son yolculuğuna
uğurlandı.
Türkiye'de "Ali
Baba"
ismiyle
tanınan ve
uzun süredir
kanser tedavisi
gören Gittens için
İstanbul Şişli Katolik
Mezarlığı'nda
cenaze
töreni düzenlendi.
Birçok ünlü ismin de
katıldığı tören, basına
kapalı gerçekleştirildi.
Gittens'in
cenazesi, törenin
ardından Şişli Katolik
Mezarlığı'nda toprağa
verildi.
Türkiye'de ünlü isimlerle çalışan ses mühendisi Gittens, uzun yıllar Türkiye'de yaşadığı için İstanbul'a gömülmek istemişti.