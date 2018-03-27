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Ünlülerin ‘’sı toprağa verildi

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Ünlülerin ‘Ali Baba’sı toprağa verildi
İstanbul'da vefat eden Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens, son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'de "Ali Baba" ismiyle tanınan ve uzun süredir kanser tedavisi gören Gittens için İstanbul Şişli Katolik Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Birçok ünlü ismin de katıldığı tören, basına kapalı gerçekleştirildi. Gittens'in cenazesi, törenin ardından Şişli Katolik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkiye'de ünlü isimlerle çalışan ses mühendisi Gittens, uzun yıllar Türkiye'de yaşadığı için İstanbul'a gömülmek istemişti.
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Ünlülerin ‘Ali Baba’sı toprağa verildi
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