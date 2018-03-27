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Vahşetin faili Türkiye’de teslim oldu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Vahşetin faili Türkiye’de teslim oldu
'da birlikte yaşadığı kadın ile kadının annesini öldüren Beytullah A. Türkiye'de gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne giden Beytullap A. Belçika'da birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u öldürdüğünü belirtmesi üzerine, Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Beytullah A.'nın gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada "Olay hakkında İnterpol Asayiş Masasına bilgi verilerek olaya dair tüm belge ve bilgiler istenilerek adli soruşturmaya başlanmıştır" denildi.
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Vahşetin faili Türkiye’de teslim oldu
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