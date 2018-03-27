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'da yer bulamayan turistlere makam odasını tahsis etti

'da İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen ve yoğunluk nedeniyle otel ve misafirhanelerde yer bulamayan İranlı turistleri makam odasında ağırlıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 16:15
Van'da yer bulamayan turistlere makam odasını tahsis etti

YOĞUNLUK NEDENİYLE MAKAM ODASINDA AĞIRLIYOR

'da İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen ve yoğunluk nedeniyle otel ve misafirhanelerde yer bulamayan İranlı turistleri makam odasında ağırlıyor.

Kentte devam eden Van Alışveriş Festivali'ni (Van Shopping Fest) fırsat bilerek bol bol alışveriş yapan İranlılar, otellerde yoğunluk oluşturdu.

Otellerin tamamen dolduğu kentte, turistlerin dışarıda kalmaması için Öğretmenevi Müdürü Öztekin, makam odasını yataklar koydurarak hizmete sundu.

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Van'da yer bulamayan turistlere makam odasını tahsis etti
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