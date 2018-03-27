Vicdansızlar Umut’u çöpe attı

Adana
'da yeni doğmuş bir erkek bebek mahalleli tarafından çöplerin arasında bulundu. Polise teslim edilen ve "Umut" adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi 21026 Sokak'ta önceki akşam meydana geldi.12 yaşındaki Ahmet Sır bir ev ile bahçe arasında kalan ve çöplerin bulunduğu yerden bebek ağlama sesini duyunca büyüklerine haber verdi. Mahalleli küçük çocuğun gösterdiği yere gittiğinde çöplerin arasında bebekle karşılaştı. Kadınlar hemen bebeği alıp eve götürüp karnını doyurduktan sonra sağlık ekipleriyle polise haber verdi. Bebeği kucağından düşürmeyen Meryem Yuvanç, "Hayvan bile yavrusunu bırakmıyor, bu nasıl bir annelik. Hiç mi vicdan yok bu annede? diyerek gözyaşı döktü. Vatandaşlar, bir kadının mahalleden koşarak gittiğini söylemesi üzerine polis vicdansız anneyi bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. SEVGİ EVLERİ'NDE BAKILACAK
Eve gelen sağlık ekipleri yaptığı muayenede bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Mahalleli ve polisler tarafından terk edilen bebeğe "Umut" adı verildi. Şehir Hastanesi'ne götürülen bebek daha sonra Sevgi Evleri
'ne teslim edilecek.