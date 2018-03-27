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Yapay zekâ sayesinde erken teşhis edilecek

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Giriş Tarihi: 27.3.2018
Yapay zekâ sayesinde kanser erken teşhis edilecek
'da bir teknoloji firması, yapay zekâ aracılığıyla i teşhis etmek için bir teknoloji geliştirdi. Montreal kentindeki Imagia isimli şirketin kurucularından Alexandre Le Bouthillier, "Makine öğrenimi isimli teknik sayesinde tarama görüntülerini inceleyerek bunların kişilerin genetiğinde bozulmaya neden olup olmadığını tespit edebilen bir teknoloji geliştirdik. Bu yeni yöntem, aynı zamanda hasta için en iyi tedavi yöntemini belirlememizi de sağlıyor" diye konuştu. Bu teknolojinin tıbbi bir sonuca varmadığının altını çizen Imagia'daki makine öğrenimi Lisa , doktorlara yapay zekâyı kullanarak nasıl uygulamalar geliştirebileceklerini anlattıklarını söyledi. Mevcut yapay zekâ teknolojisinin teşhis koymadığını vurgulayan Di Jorio, ancak öğrenen algoritmaların hangi tarama görüntüsünün genetik deformasyona sahip olduğunu göstererek tıp uzmanlarına yardımcı olduğunu belirtti.
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Yapay zekâ sayesinde kanser erken teşhis edilecek
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