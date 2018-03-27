Yemeğe atılan uyku ilacı ‘kasten yaralama’ sayıldı

MANİSA
'DA vatani görevini yapan bir er, nöbetçi astsubayı uyutarak istediğini yapabilmek amacıyla ilginç bir yola başvurdu. Şüpheli er, subaya verilecek cacık kâsesine kendi kullandığı uyku ilacını attı. Yemekhanede görevli aşçı er ise gördüklerine seyirci kaldı. Cacıktan yiyen astsubay uykuya daldı. Skandalın ortaya çıkması üzerine nöbetçi astsubay yemeğine uyku ilacı atan er ve tanık er hakkında dava açtı. Mahkeme, sanığı mahkûm ederken tanık erin beraatına hükmetti. Soruşturmayı yürüten savcı ise kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yargıtay kararında, durumu gördüğü halde ses çıkarmayan erin de kasten yaralama suçunu işlediğini belirterek beraatına karar verilmesini yasaya aykırı buldu. Karar oy birliği ile bozuldu. İHA