19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi?

19 Mayıs hangi güne geliyor? 19 Mayıs'ta okullar tatil mi? sorusu özellikle öğrenciler tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılında 19 Mayıs 2018 günü Cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2018 günü okullar tatil olmayacak fakat her yıl olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs resmi tatil olacak.

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de "gençlik" kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O'nun şu sözü çok anlamlıdır:"Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.

19 MAYIS MESAJLARI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, saygılar sunuyorum.

Türk Milleti'nin büyük önderi Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.

19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla birleşerek giriştiği milli mücadele sonucunda zaferle taçlandırılmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olarak gördüğü gençlerimizi yürekten selamlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın ….. yıl dönümünü en içten duygularımla kutlarım.

Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın milletçe haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde; vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımı sunar, Atatürk'ün büyük güven duyduğu gençlerimize ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için yapmış oldukları çalışmalarda üstün başarılar dilerim.