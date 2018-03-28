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'da ev arkadaşını 170 bin lira çalmakla suçladı

'da İlknur F. (28), aynı evi paylaştığı 'ın (25), 170 bin lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen İlknur F. sorgusunda, "Parayı ben almadım. Evden ayrılma nedenim Yıldırım'ın ağabeyi olan ve cinsiyet değiştiren Hülya takma isimli Sedat'ın beni taciz etmesiydi. Paradan haberim yok" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 12:50
Adana'da ev arkadaşını 170 bin lira çalmakla suçladı

Olay, 22 Mart'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 2 ay önce akrabaları aracılığıyla tanışan ve İlknur F. aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra İstanbul'a giden Yıldırım, döndüğünde dolap içerisinde gizlediği 170 bin lirasının yerinde olmadığını gördü.

POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Yıldırım, bunun üzerine İlknur F.'yi telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Parasının çalındığını düşünen Rahime Yıldırım, polise giderek arkadaşından şikayetçi oldu.

''AYRILMA NEDENİM HÜLYA TAKMA İSİMLİ SEDAT'IN BENİ TACİZ ETMESİYDİ''

Polisler, İlknur F.'nin nerede olduğunu öğrenmek için sosyal medya hesaplarını inceleyip, yakaladı. Emniyete götürülen İlknur F. sorgusunda, "Parayı ben almadım. Evden ayrılma nedenim Yıldırım'ın ağabeyi olan ve cinsiyet değiştiren Hülya takma isimli Sedat'ın beni taciz etmesiydi. Paradan haberim yok" dedi.

İlknur F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da ev arkadaşını 170 bin lira çalmakla suçladı
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