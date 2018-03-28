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’da beraber yaşayan çift silahla vurularak öldürüldü

’da bir kadına şantaj yaptığı öne sürülen sevgililer silahla vurularak öldürüldü. i işledikleri iddia edilen anne oğul gözaltına alınırken, annenin cinayeti tek başına işlediğini söylediği ileri sürüldü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 16:43
Afyonkarahisar’da beraber yaşayan çift silahla vurularak öldürüldü

Olay, 'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde ikamet eden (37), beraber yaşadığı Bahar Karabağ (42) ile birlikte yine aynı mahallede ikamet eden R.K.'ya ellerinde uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarının bulunduğunu belirterek şantaj yaptı.

POMPALI TÜFEKLE BAŞLARINDA VURDU İDDİASI

R.K.'nın ilk eşinden olan oğlu 23 yaşındaki Ü.A.'nın, olayı öğrenmesi üzerine Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ'ı pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdüğü iddia edildi. R.K. ve oğlu Ü.A. emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. şüphelisi R.K.'nın cinayeti tek başına işlediğini ve oğlu Ü.A.'nın olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Bolvadin İlçe Emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Afyonkarahisar’da beraber yaşayan çift silahla vurularak öldürüldü
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