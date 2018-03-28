Ahırda şarkı söyleyip, dans eden çift fenomen oldu

Devrek ilçesinde yaşayan maden işçisi Namık Kazkondu, eşi Hatice Kazkondu'ya olan aşkını ilginç bir şekilde paylaştı. Yaklaşık 8 ay önce çekildiği tahmin edilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

HAYVANLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Ahırda iş yaparken, eşini dansa davet eden maden işçisi, dans ederken de şarkı söylemeyi ihmal etmedi. Büyükbaş hayvanların şaşkın bakışları arasında dans eden çift, dansın ardından işlerine kaldıkları yerden devam etti.

Ahırda şarkı söyleyip dans ettiler, sosyal medyada fenomen oldular