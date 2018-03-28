Antalya'da okuma yazma seferberliği: 'Cahilsin' denilmesin diye 70 yaşında okumaya karar verdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ TARAFINDAN BAŞLATILMIŞTI

Antalya'da en küçüğü 50, en büyüğü 70 yaşında 6 kadın, dolandırılmamak, telefonda kimin aradığını bilmek, toplu ulaşımda doğru otobüse binmek, gazete okumak ve 'cahilsin' kelimesini duymamak için okuma yazma öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuma Yazma Seferberliği' kapsamında Türkiye genelinde renkli sınıflar oluştu. Antalya'nın Kepez ilçesindeki Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'ne de aynı mahallede oturan 6 kadın, okuma yazma öğrenmek için başvurdu. Yaşları 50 ile 70 arasında değişen kadınlar, torunlarının sınıflarının adı olduğunu belirterek, kendi sınıflarının adının da 'Zambak' olmasını istedi. "Zambak gibi açıp okuyacağız" diyen kadınlar, torunlarının rengarenk kalemleri ve defterlerini de alarak her gün eğitim merkezinin yolunu aşındırıyor.