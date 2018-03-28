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'da otobüs sı: 2 ölü, 26 yaralı

’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü sında 2 kişi ölürken, 26 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 03:43 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 03:49
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 26 yaralı
Osmancık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Samsun-İstanbul Karayolu Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Trabzon'dan İstanbul'a giden 61 S1991 plakalı yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak yoldan çıktı. Ardından yol kenarında bulunan leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarpıp durdu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma, 112 sağlık ekipleri geldi.

Olay yerine gelerek bilgi alan Osmancık İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, kazada 2 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılar ambulanslarla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 26 yaralı
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