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dönüşü feci

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Doğum günü dönüşü feci kaza

Sefaköy'de kutlamasından dönenen gençlerin içinde bulunduğu araç yaptı. 3 genç can verdi. Cumartesi gecesi (27) dostları Yaman A., Ezgi Kolukısa, Çağlar Yılmaz (27) ve (27) ile Bakırköy'de doğum gününü kutladıktan sonra araçla evlerine dönüşe geçti. Sefaköy'de sürücü Yaman A., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücü Yaman A. ile ön koltukta oturan Ezgi Kolukısa yaralanırken, Ozan Börekçi, Çağlar Yılmaz ve Deniz Ulaş Saral hayatını kaybetti. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yaman A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Doğum günü dönüşü feci kaza
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