Doğum günü dönüşü feci kaza

Sefaköy'de doğum günü kutlamasından dönenen gençlerin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. 3 genç can verdi. Cumartesi gecesi Ozan Börekçi (27) dostları Yaman A., Ezgi Kolukısa, Çağlar Yılmaz (27) ve Deniz Ulaş Saral (27) ile Bakırköy'de doğum gününü kutladıktan sonra araçla evlerine dönüşe geçti. Sefaköy'de sürücü Yaman A., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücü Yaman A. ile ön koltukta oturan Ezgi Kolukısa yaralanırken, Ozan Börekçi, Çağlar Yılmaz ve Deniz Ulaş Saral hayatını kaybetti. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yaman A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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