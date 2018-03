Edirne'de su taşkını alarmı verildi

Türkiye'nin sınır komşusu Bulgaristan'ın, şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte doluluk oranı artan barajlarının kapaklarını açması nedeniyle vatandaşları tedirgin etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, '24 saat sonra sel sularının Edirne'ye ulaşacağını ve su seviyesinin daha da yükseleceğini' söyledi.





Edirne Valisi Günay Özdemir ise Edirne'de yaşanan nehir taşkınlarıyla ilgili, "Valilikte bir kriz masası oluşturduk. Bununla ilgili AFAD, DSİ, Emniyet, Jandarma bu işleri takip ediyorlar. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini arasa da aramasa da yine bilgilendiriyoruz" dedi.

DSİ 11'nci Edirne Bölge Müdürü Nesip Özden, nehirlerdeki artışın süreceğini ifade ederek, "Edirne'de Meriç Nehri saat 10.00 itibariyle 1342 metreküp/saniyeye debiye ulaşmıştır. Debideki artış olup olmayacağı konusunu, Arda Nehri'ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek olup şu an için kesin bir sonuca varmış değiliz. Önümüzdeki saatlerde arkadaşlarımız Bulgaristan'daki Arda Nehri üzerindeki istasyonlarla irtibat kurup durumu izleyeceğiz. Şu an için sıkıntılı bir durum yok" dedi.





MERİÇ VE TUNA BİRLEŞTİ



Debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkiilerinde birleşti.





'SU SEVİYESİ DÜŞECEK'



Su seviyesinin düşeceğini belirten Özden şunları söyledi:

"Dünkü almış olduğumuz yorumlara göre Meriç Nehri'nde debi en fazla 1750 metre küpe ulaşacağı ancak ulaşmayabilir bu seviyeye. Önümüzdeki 15 gün için yağış görünmüyor. Eğer Arda Nehri'ndeki savaklanan suda düşme olursa Meriç Nehri'nde su seviyesi düşecektir. Arda Nehri'nde 270 metreküp/saniye su beklerken, oradaki karlardan yağışlardan gelen suyla 440 metreküp/saniyeye çıkmıştır. Biraz daha artarsa Edirne'de su seviyesi yükselecek. Şu an için sıkıntılı bir durumumuz yok. Bütün ulaşımlar sağlanıyor. Biz tedbir amaçlı köprülerde ulaşımı engelledik. Tunca Nehri'nde artış beklemiyoruz"

'BULGARİSTAN'DA BARAJLAR DOLU'

Bulgaristan'daki barajların dolu olup, olmadığının sorulması üzerine konuşan Özden, "Şu anda Bulgaristan'daki barajlar dolu ve enerji üretimi yapıyorlar. 270 metreküp/saniye enerjiden su geliyor. Şu an fazla gelen su eriyen karlardan, yağan yağmurdan, savaklanan sular. Kapaklar zaten açık. Eğer kar erimesi ve yağmur durursa bu seviye düşecektir. Şu an için duracak gözüküyor. Şu ana kadar gece ve gündüz ekiplerimiz sahada tedbirler alıyor. Bir sıkıntı gözükmüyor" diye konuştu.

MERİÇ'TE ÇOK SAYIDA SIĞINMACI KAYBOLDU

Meriç Nehri'nde Yunanistan'a geçmeye çalışan 20'ye yakın mültecinin kaybolduğu bildirildi.



VALİLİK KRİZ MASASI OLUŞTURDU



Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan ve bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapalı bulunan Tarihi Tunca Köprüsü'nde basın açıklamasında bulundu.

Edirne'nin birkaç gündür taşkın tehlikesiyle ilgili bir sıkıntısı olduğunu ifade eden Özdemir, "Bu sıkıntıyı özellikle Bulgaristan yetkilileriyle beraber günlük olarak takip ediyoruz. Aynı zamanda Devlet Su İşlerimizin internet sitesinden de bu bilgileri paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız özellikle bu bilgilere göre kendileri de takip ediyorlar, aynı zamanda bizim hem DSİ'nin hem de AFAD'ın ve diğer kamu görevlilerinin uyarılarını da biz vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bu uyarılara uysunlar. Bu uyarılara uydukları sürece hem can hem de mal güvenliği açısından herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaklardır" dedi.





"HER AN DEĞİŞEBİLİR"

Debilerin her an değişebileceğini belirten Özdemir, "Şu anda da Bulgaristan yetkilileriyle birlikte değerlendirmeleri DSİ Bölge Müdürlüğümüzle beraber yapıyorlar. Şu anda stabil durum var, bu stabil durum da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Tunca Nehri ile ilgili yine DSİ'nin sitesinde de bu bilgi var hafif bir azalma başladı. Tabi bu Bulgaristan'daki karların erimesi ve yağmurun yağmasıyla da yine her an değişebilir. Şu anda kısa vadede stabil bir durum var. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.



"KRİZ MASASI OLUŞTURDUK"

Valilikte bir kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Özdemir, Bununla ilgili AFAD, DSİ, emniyet, jandarma bu işleri takip ediyorlar. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini arasa da aramasa da yine bilgilendiriyoruz. Kanal Edirne projesi maalesef bitememişti. En son köprü ve köprü bağlantısı kalmıştı. O bitseydi şu anda bu kadar su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyordur. Şu anda bin 400 metreküpe yaklaştı. Aslında bunun 750 metreküpünü kanal Edirne'yle bypass'la almış olacaktık. Dolayısıyla seviye de bu kadar yükselmemiş olacaktı" diye konuştu.



"BİLGİ VAR, TESPİT YOK"

Öte yandan Vali Özdemir, Meriç Nehrinde mülteci botunun batması konusunda bir bilginin olduğunu fakat tespitin olmadığını söyledi.