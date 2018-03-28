İkinci kez anlaşmalı boşandılar

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah anlaşmalı boşandıktan sonra itiraz etmesi üzerine yeniden görülen davada, ikinci kez boşandı. Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah geçen yıl anlaşmalı boşanmıştı. Ancak Coşkun Sabah anlaşmalı boşanma davasının ardından davayı temyiz etti ve 'boşanmak istemiyorum' dedi. Sanatçının boşanmaktan vazgeçmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) taşındı. İstinaf Mahkemesi de Coşkun Sabah'ın itirazı üzerine davanın anlaşmalı değil çekişmeli olarak yeniden görülmesi için dava dosyasını mahkemeye iade etti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen dava öncesi tarafların avukatları yine bir araya geldi ve davanın yeniden anlaşmalı olması için yeni bir protokol imzalandı. Boşanma protokolünde birkaç maddede değişiklik yapıldı. Taraflar ikinci kez anlaşmalı olarak boşandı.

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