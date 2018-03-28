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'da ! Metoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı... İstanbul için şiddetli yağmur

son dakika hava durum bilgisi gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağmur ve fırtına uyarısı yaptı. İstanbul'da 2 ila 4 derece arasında düşecek. Rüzgarla birlikte yağacak olan yağışlar için dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Şiddetli yağmurun özellikle iş çıkışı ve akşam saatlerinde olması bekleniyor. İş çıkış hava durumu bilgilerine dikkat.. İstanbul'da 1 Nisan'a kadar sürecek olan şiddetli yağmur ve fırtınanın ise 1 Nisan'dan itibaren son bulması bekleniyor. 1 Nisan sonrası İstanbul hava durumunda sıcaklıklar artacak ve İstanbul'a bahar gelmiş olacak. İşte İstanbul için beklenen hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 28.3.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 12:45
İstanbul'da hava durumu! Metoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı... İstanbul için şiddetli yağmur

ŞİDDETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarıları yaptı. 'da şiddetli yağmur ve fırtına bekleniyor. Yetkililer vatandaşları yağmura ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da hava durumunun değişeceği ve sıcaklıkların en yüksek 13, en düşük 9 derece olacağı belirtildi. İstanbul son dakika hava durumu şu şekilde; Yağışların 9.00-12.00, 18.00-21.00 ve 21.00- 24.00 saatleri arasında olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, 28 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında yaşanacak gökyüzü ve sıcaklık tahmin verilerini açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı 1 Nisan tarihinden sonra artacak.

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İstanbul'da hava durumu! Metoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı... İstanbul için şiddetli yağmur
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