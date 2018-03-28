İstanbul'da hava durumu! Metoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı... İstanbul için şiddetli yağmur

ŞİDDETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarıları yaptı. İstanbul'da şiddetli yağmur ve fırtına bekleniyor. Yetkililer vatandaşları yağmura ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul'da hava durumunun değişeceği ve sıcaklıkların en yüksek 13, en düşük 9 derece olacağı belirtildi. İstanbul son dakika hava durumu şu şekilde; Yağışların 9.00-12.00, 18.00-21.00 ve 21.00- 24.00 saatleri arasında olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, 28 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında yaşanacak gökyüzü ve sıcaklık tahmin verilerini açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı 1 Nisan tarihinden sonra artacak.