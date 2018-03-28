Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir’de korkunç kaza: 3 ölü

’de korkunç kaza: 3 ölü

Giriş Tarihi: 28.3.2018
İzmir’de korkunç kaza: 3 ölü
'in Ödemiş ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ödemiş'ten Tire yönüne giden Melih Delgin'in (26) kullandığı otomobil ile 'ne taşeron iş yapan firmaya ait Anıl K. (31) yönetimindeki kamyonet Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisinde çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Melih Delgin ile aynı araçta bulunan Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz (38) olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Er (25) ise ağır yaralandı. Er, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Anıl K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de korkunç kaza: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN