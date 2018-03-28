İzmir’de korkunç kaza: 3 ölü

İzmir
'in Ödemiş ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ödemiş'ten Tire yönüne giden Melih Delgin'in (26) kullandığı otomobil ile İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ne taşeron iş yapan firmaya ait Anıl K. (31) yönetimindeki kamyonet Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisinde çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Melih Delgin ile aynı araçta bulunan Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz (38) olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Er (25) ise ağır yaralandı. Er, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Anıl K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.