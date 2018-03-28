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'da bankta unutulan çanta, paniğe neden oldu

'da bir bankta unutulan ve bomba olabileceği şüphesiyle imha edilmeye hazırlanan çantanın sahibi gelince, içinde Kuran ve dini kitapların olduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 10:29
Konya'da bankta unutulan çanta, paniğe neden oldu

'da bir bankta unutulan ve bomba olabileceği şüphesiyle imha edilmeye hazırlanan çantanın sahibi gelince, içinde Kuran ve dini kitapların olduğu ortaya çıktı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bankta bir çantanın olduğunu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelin polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından bomba olabileceği şüphesiyle imha edilmek için uzman ekip çağrıldı.

Uzman ekibin gelmesi beklenildiği sırada çantanın sahibi geldi.

Çantanın içinden de Kuran ve dini kitaplar çıktı. Ardından çanta sahibine teslim edildi.

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Konya'da bankta unutulan çanta, paniğe neden oldu
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