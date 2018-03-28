Makam odasını turiste açtı

Nevruz Bayramı
tatilini değerlendiren İranlı turistler, kentte devam eden Van Alışveriş Festivali'ni (Van Shopping Fest) fırsat bilerek bol bol alışveriş yaptı. İranlılar, otellerde yoğunluk oluşturdu. Otellerin tamamen dolduğu kentte, turistlerin dışarıda kalmaması için Öğretmenevi Müdürü Öztekin, makam odasını yataklar koydurarak hizmete sundu. Öztekin, konaklama sıkıntısı yaşanmaması için her türlü hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade etti. Van'da her sene 20 günlük bir yoğunluğun yaşandığını anlatan Öztekin, şöyle konuştu: "Turistlerin dışarıda kalmamaları için makam odamızı onların hizmetine sunduk. Bu konuda gerekli duyarlılığı gösteriyoruz. İranlıların diğer illere gitmeden Van'da kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Misafirperverlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz. 15 gündür çok büyük bir yığılma var, herkesin bu misafirlerimiz için elini taşın altına koyması gerekiyor."
İranlı turistler bir yandan şehrin tarihi yerlerini gezerken bir yandan da alış veriş yapıp ekonomiye katkı sağlıyor. 'ÇOK MİSAFİRPERVERSİNİZ'
İranlı turist Elham Zolghader de her yıl Nevruz Bayramı tatilini Van'da geçirdiğini belirterek, "Bizler Van'ı çok seviyoruz. Buraya sadece gezmek ve tatil yapmak için gelmiyoruz. Alışveriş için de geliyoruz. Doğası ve tarihi yerleriyle Van çok güzel bir şehir. Burada olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu. Türkiye'nin çok misafirperver bir ülke olduğunu anlatan Rasal Azaryan da "Burada konaklama konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnsanları ve esnafı bu konuda çok duyarlı. Bizi evlerinde ve en iyi şekilde misafir ediyorlar. Çok memnunuz" ifadesini kullandı.