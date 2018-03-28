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ve 10 kişinin öldüğü uçak kazasındaki sır perdesi! 'in cenazesi neden hala bulunamadı?

11 Mart'ta Dubai'deki partiden dönerken Hüseyin Başaran'ın kızı ve 11 kişi hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu feci kazada Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar, Zeynep Coşkun, Eda Uslu, Melike Kuvvet'in cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı. Ancak Kaptan Pilot 'in cenazesine ise halen ulaşılamadı. Uçağın kara kutusunda da net bir bilgi bulunanaması olayı daha da karmaşık hale getirip, farklı senaryonların konuşulmasına sebep oluyor. Dün yaşanan son dakika gelişmesine göre, THY pilotu jet kazasının olduğu saatlerde İran üzerinden geçerken düşen jeti gördüğünü iddia ederek, "Jeti gördüm, normal seyrediyordu. Birden gözden kayboldu" açıklamasında bulundu. MC havacılığa ait uçaktaki pilot hakkında akla gelen ilk ihtimaller ise, camdan fırlamış olabileceği, İranlı yetkililer uçak kazasının yaşandığı günden beri, Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesini aralıksız şekilde arama çalışmalarına devam edildiği ve Türk yetkililere bilgi aktarıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 10:30
Mina Başaran ve 10 kişinin öldüğü uçak kazasındaki sır perdesi! Beril Gebeş'in cenazesi neden hala bulunamadı?

FARKLI İHTİMALLER KONUŞULUYOR

11 Mart'ta Dubai'den dönerken İran'da düşen, özel jetin içindeki 10 kişi hayatını kaybetmişti. ve 10 kişiye ait cenazeler DNA örneklerinden sonra ailelerine teslim edilip, son yolcuklarına uğurlanmışlardı. O kazayla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye ve farklı senaryolar konuşulmaya devam ediyor. Mina Başaran'ın babasına ait özel jetin kaptan pilotu 'in naaşına ulaşılamamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan İran Adli Tıp Kurumu, uçakta yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Ailelerinden alınan DNA örnekleri ile eşleştirme yapıldıktan sonra 11 kişiden 10'unun cenazesi teslim edilmişti. Beril Gebeş'in cenazesiyle ilgili farklı ihtimallerin bulunabileceği ifade ediliyor. İşte o ihtimaller;

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Mina Başaran ve 10 kişinin öldüğü uçak kazasındaki sır perdesi! Beril Gebeş'in cenazesi neden hala bulunamadı?
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