Miraç Kandili nedir ve ne zaman? – İşte 2018 Miraç Kandili mesajları

Hz. Muhammed'in (S.A.V) arşa doğru yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinen Miraç Kandili, Müslüman âlemi için çok büyük öneme sahiptir. Bu gece milyonlarca Müslüman dua ve ibadetler eder. Miraç duası ise çok sık okunur. Bu önemli günde milyonlarca kişi Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerini unutmazlar. Özellikle sosyal medyada dua dolu sözler paylaşılır. Peki Miraç Kandili ne zaman?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Müslüman alemi için en değerli günlerden birisi olan Miraç Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Bu önemli gece 13 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Yine dua ve ibadetler ile geçirilecek bugün de camiler dolup taşacak.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (S.A.V) arşa doğru yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak bilinir. Çok geniş bir hadisedir. Bizim Miracı sadece tarihte kalmış bir hatıra değerlendirmemizden ziyade bu gecenin bize kazandırdıkları son derece önemlidir.

Bu gece içinde meydana gelen hadiseler ile sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bize hediyeler getirmiştir. Bunlardan bir tanesi 5 vakit namazdır. 5 vakit namaz Miraç gecesinde bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. İkinci olarak Bakara Suresi'nin son 2 ayeti bu gece nazır olmuştur. Peygamber Efendimiz 'in ümmetinden şirk koşmadan, tevhit inancına bağlı kalarak hayatını devam ettiren ve ruhunu temsil eden insanların cennete gireceği müjdesi yine bu gece verilmiştir.

Miraç denilince aklımıza ilk olarak namaz gelir. Namaz bu gecenin insanlığı en büyük hediyesidir. Namaz sayesinde biz bir anlamda Rabbimiz ile buluşur ve 5 vakit kendimizi tazeleriz. 5 vakit namazımızı kılmak sureti ile ruhumuzu kirlerden, kötü huylardan arındırmanın fırsatını yakalamış oluruz. Müslüman için namaz kılmak bir ayrıcalıktır. Sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V) namazdan ''gözümün nuru'' diye bahsetmesi çok anlamlıdır. Kur'an-ı Kerim'de ''Ey Rabbimiz, bize nesillerimizden, zürriyetlerimizden göz aydınlığı nesiller yetiştir'' diye dua cümlelerin bizlere öğretilmesi anlamlıdır. Dolayısıyla göz aydınlığı ifadesi Kur'an-ı Kerim'de çocuklar için, gençler için kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu ifadeyi sadece namaz için kullanmıştır. Bu yüzden namazımız bizim gözümüzün nurudur, namazımız bizim Miracımızdır. 5 vakit bize yapılan davete icap etmektir.

MİRAÇ DUASI

Bu gece okunacak olan duaların ayrı bir anlamı vardır. Çünkü bu gece Hz. Muhammed'in (S.A.V) arşa doğru yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmiştir. İşte Miraç gecesi okunacak dua;

-"Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!"

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Rabbim bu gece semaya açtığınız ellerinizi geri çevirmesin. Dualarınız kabul, Miraç Kandil'iniz mübarek olsun.

Allah'ım bu gece yapacağız ibadetleri kabul eylesin. Bugün elinizi açarak ettiğiniz dualar kabul olsun. İnşallah. Hayırlı Kandiller

Senin ve ailenin Miraç Kandili mübarek olsun. Rabbim yapacağınız ibadetleri kabul etsin. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun