Mitomani hastalığı nedir? Mitoman ne demek?

MİTOMANİ NEDİR?

Yalan söyleme hastalığına yakalanan kişilere verilen isimdir. Mitomani hastalığı na yakalanan kişiler yalan söylemeyi adeta alışkanlık haline getirirler ve bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Yalan söyleyen kişiler genelde bu yaptıklarını bir hastalık olarak tanımlamazlar. Peki mitomani hastalığına kimler yakalanır? İşte bu hastalık hakkında bilinmeyenler...

Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR?

Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.

MİTOMANİYE YOL AÇAN SORUNLAR

– Çocukluk yıllarında istismara uğramak

– Kişilik bozuklukları

– Narsistik, histerik ve asosyal kişilik