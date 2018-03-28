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nedir? Mitoman ne demek?

Halk arasında yalan söyleme olarak bilinen na yakalanan kişilere mitoman adı verilir. Mitamoni hastalığını genel olarak insanların kendilerine değerler katmak için yalan söylemesi, daha sonra da söylediği yalana kendisinin de inanması olarak tanımlayabiliriz. Mitamoni hastalığına yakalanmış kişiler yalan söylemeyi alışkanlık haline getirirler ve bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. İşte mitomani hastalığı hakkında bilinmeyenler...

Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 14:49
Mitomani hastalığı nedir? Mitoman ne demek?
Yalan söyleme hastalığına yakalanan kişilere verilen isimdir. na yakalanan kişiler yalan söylemeyi adeta alışkanlık haline getirirler ve bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Yalan söyleyen kişiler genelde bu yaptıklarını bir hastalık olarak tanımlamazlar. Peki mitomani hastalığına kimler yakalanır? İşte bu hastalık hakkında bilinmeyenler...

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR?

Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.

MİTOMANİYE YOL AÇAN SORUNLAR

– Çocukluk yıllarında istismara uğramak

– Kişilik bozuklukları

– Narsistik, histerik ve asosyal kişilik

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Mitomani hastalığı nedir? Mitoman ne demek?
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