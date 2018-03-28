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'da ağaçlar nın şiddetine dayanamadı

’nun yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr orman içlerinde onlarca ağacın devrilmesine yol açtı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 09:39
Ordu'da ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı

Kabadüz ilçesi 'nda etkili olan rüzgar, Tekmezar Ormanları'nda onlarca ağacı kökünden söktü. İlçenin Çambaşı Yaylası'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak sabaha kadar devam eden birçok ağacın kırılmasına ve köklerinden sökülmesine neden oldu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA KARŞILADI

Fırtınada en büyük hasarı ilçenin Tekmezar Ormanları görürken, orman içinden ulaşımı sağlayan yol ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı.

Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, ilçede büyük bir doğa felaketinin yaşandığını ifade ettiler.

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Ordu'da ağaçlar fırtınanın şiddetine dayanamadı
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