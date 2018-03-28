YDS giriş yerleri açıklandı! YDS sınav giriş belgesi sorgula

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi) 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. YDS sınavına katılacak olan adaylar arayışta. YDS sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar YDS sınav girş yerlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav girş belgeleri de aynı adres üzerinden temin edilecek.

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

"2018-YDS İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.