Haberler Yaşam Haberleri 25 milyonluk vurgun yaptı! Kimliği şok etti...

25 milyonluk vurgun yaptı! Kimliği şok etti... İstanbul’da, sahte belgelerle 88 yaşında hayatını kaybeden doktor Hatice Güzin Göllü’nün banka hesaplarındaki 2 milyon TL’yi çeken, 25 milyon TL değerindeki gayrimenkullerine el koyan ve aylık 60 bin TL’lik kira gelirlerini toplayan miras çetesi Mali polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Sahte evlatlık ve veraset ilamı kararının çetenin kaportacı üyesi adına hazırlandığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 14:01