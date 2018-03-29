Aileden kalan mirası uyuşturucuya yatırdı

İstanbul
'da seraya dönüştürdükleri evde uyuşturucu yetiştiren zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Elektronik uzmanı B.G. (33) ve harita mühendisi sevgilisi H.Y. (29) gözaltına alındı. Şüpheli B.G.'nin ailesinden kalan mirası uyuşturucu yetiştirmek için kullandığı iddia edildi. Operasyon, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Sarıyer'de yapıldı. Uyuşturucu madde
satıcılarının peşine düşen polis, istihbarat üzerine Gümüşdere köyünde bir adresi bastı. Evin bir bölümünün hint keneviri yetiştirmek üzere özel ışıklarla, ısıtma, beslenme ve havalandırma sistemleriyle seraya dönüştürüldüğünü tespit etti. Evdeki saksılarda ve özel düzeneklerde 58 kök hint keneviri, buzdolabında saklama kapları içerisinde 160 gram hint keneviri yaprağı, 113 gram hint keneviri, bir miktar Kokain ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen bir adet hassas terazi ele geçirildi. TUTUKLANDILAR
Evde oturan elektronik uzmanı B.G. ve harita mühendisi olan sevgilisi H.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne götürüldü. B.G.'nin uyuşturucu serasını ailesinden miras kalan parayı kullanarak kurduğu iddia edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve "Uyuşturucu madde imal etmek" suçundan tutuklandı.