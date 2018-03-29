Alperen’in ablası, gözyaşlarıyla ödülünü aldı

Ağustos ayında servis aracında unutulduğu için 3 yaşındaki minik Alperen hayatını kaybetmişti. Alperen'in Karşıyaka Uğur Okulları'nda okuyan 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin ise çocukların okul servislerinde unutulmasını engelleyecek proje yaptı. Projeye göre servis şoförü, kontağı kapattıktan sonra koltuklarda unutulmuş çocuk olup olmadığını kontrol ederek aracın en arkasında bulunan butona basacak. Butona basılmaması halinde iki dakika içerisinde alarm çalarak şoför uyarılacak. Proje danışmanı öğretmeni Çağla Bulut ile uzun süredir servis projesi üzerine çalışan Yaren Sakin, bugün Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması'nda emeğinin karşılığını aldı. Geliştirdiği projeyi başka Alperenlerin ölmemesi için hazırlayan Yaren Sakin, ödül alırken gözyaşlarını tutamadı.





"ÖDÜL ALACAĞIMI BİLMİYORDUM"



Aldığı ödül hakkında konuşan Yaren Sakin, "Kardeşim Alperen servis aracında unutulduğu için hayatını kaybetti. Ben de onu düşünerek böyle bir proje geliştirdim. Burada amaç yarışmak değildi. Projemin tüm servislerde kullanılmasını istiyorum. TÜBİTAK projemi değerlendirdiği için çok mutluyum. Ödül alacağımı bilmiyordum. İsmim en sonda okundu. O zamana kadar dereceye girmedim zannettim ama çok üzülmedim. Burada olmak bile çok güzel. Çok gururluyum ve heyecanlıyım" dedi. Sakin, projesi ile ilgili de, "Aracın içinde çocuk unutulma olayları genellikle şoförlerden kaynaklanıyor. Çünkü aracın içini kontrol etmeden gidiyorlar. Yaptığım projede servis araçlarının arka tarafına bir buton yerleştireceğiz. Servis şoförleri kontağı kapattıktan sonra koltukları kontrol edecek ve daha sonra bu butona basacak. Eğer basmazsa iki dakika içerisinde alarm çalacak. Böylece şoför yeniden araca gelerek butona basacak. O sırada koltukta unutulan bir çocuk olup olmadığını da görmüş olacak" diye konuştu.





"GURUR DUYUYORUM"



Yaren Sakin'in babası Serkan Sakin, bir baba olarak kızı ile gurur duyduğunu belirtirken, "Çok mutluyum. Bu projeyi destekleyenler büyük yürekli insanlar. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Burada önemli olan birincilik ya da ikincilik almak değildi. Bütün yavrularımız çabaladı. Hepsi birinci. Yaren'in amacı projesinin servislerde kullanılması. Dileğinin gerçekleşmesine ramak kaldı.





11 BİN 352 BAŞVURU



TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları İzmir Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Korukoğlu, "Türkiye genelinde 2018 yılında 11 bin 352 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 635'i İzmir bölgemize bağlı 6 ilden gerçekleşti. 2018 yılında 11 bin 352 başvuruyu 15 bin 171 öğrenci gerçekleştirdi. Öğrenciler içerisinde yüzde 54.2 ile kız öğrencilerimiz birinci sırada. Geçen yıl da kız öğrencilerimizin sayısı, erkek öğrencilerimizden daha fazlaydı. Geçen yıl ortaokul proje yarışmasına Türkiye genelinden 7 bin 905 başvuru gerçekleştirildi. Bu sene yüzde 43 artış var. İzmir bölgede ise 560 başvuru yapılırken, bu sene başvuru sayımız 635'e çıktı. Türkiye genelinde artış oranını yakalamasak da İzmir bölgedeki yıllarda artarak devam etmesini diliyoruz. Başvuru sayısından çok başvuruların nitelikli olması oldukça önemli" ifadelerini kullandı.



13 PROJEDEN 11'İ İZMİR'DEN ÜLKE FİNALİNE GİDECEK

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ciddi bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Ortaokul araştırma projelerinde 80 projenin 59'u bölge finaline kalmıştı. 13 projeden 11'i İzmir'den ülke finaline gidecek. Liseler araştırma projelerinde ise 100 projeden 71'i İzmir'den. 21 projenin 16'sı ulusal finale katılmaya hak kazandı. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyoruz.



Ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri verilirken, ödül törenine Ege Üniversitesi Rektör Yard��mcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül de katıldı.



