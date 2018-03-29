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'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 07:49
BUDO'dan sefer iptalleri

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 07.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri de yapılamadı.

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BUDO'dan sefer iptalleri
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