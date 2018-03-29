Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da uyuşturucu krizine giren bağımlı, babasının boğazına bıçak dayadı

'da krizine giren bağımlı, babasının boğazına bıçak dayadı

'da krizine giren S.K., babası M.K.'nin boğazına bıçak dayadı. Babasının bir fırsatını bulup, elinden kurtularak sığındığı odanın kapısını kırmaya çalışan S.K. jandarma tarafından etkisiz hale getirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 13:12
Bursa'da uyuşturucu krizine giren bağımlı, babasının boğazına bıçak dayadı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi kırsal Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. krizine giren S.K. babası M.K.'nin boğazına bıçak dayadı. Baba M.K. oğlunun elinden kurtulup, kendisini bir odaya kilitledi. Diğer aile bireyleri de başka odalara girerek saklandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, S.K.'yi, babasının sığındığı odanın kilitli kapısını kırmaya çalışırken etkisiz hale getirdi.

AMATEM'DEN KAÇMIŞ

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görürken kaçtığı belirtilen S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da uyuşturucu krizine giren bağımlı, babasının boğazına bıçak dayadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN