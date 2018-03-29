Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu

’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu

’de polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:36
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği Atakan G. idaresindeki 48 E 6637 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin, "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden kaçan şahıs, kullandığı otomobille önce Samet Kılıç yönetimindeki 26 BB 603 plakalı araca, daha sonra da Barış Garip idaresindeki 26 RU 112 plakalı otomobile çarptı. Kazada şüpheli araç sürücüsü Atakan G. ile kazaya karışan araçlarda bulunan Yusuf Ayaz, Yasin Kılıç, Fatma Günaydın, Çiğdem Uğur, M. Bektaş Gürdal, Yaşar Uğur, Tuğba Uysal ve Hasan Muratoğlu yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
’Dur’ ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN