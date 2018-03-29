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’de panik yaratan ler

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Düzce’de panik yaratan depremler
'nin Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde dün sabah büyüklüğü 1.9 ila 3.6 arasında değişen 4 yaşandı. Gölyaka ilçesindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. İlçede depremler nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmezken, bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, depremlerin can ve mal kaybına yol açmadığını kaydetti. Dağlı, ekiplerin hızlı bir şekilde ilçeye yönlendirildiğini ifade ederek, ve kaymakamlık ekiplerinin bölgede çalıştıklarını, teyakkuz halinde olduklarını bildirdi. Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş de okulların derse başladığı saatte deprem yaşandığını hatırlattı. Keleş, "Okullara ara vermemizin sebebi panik. Okullarda herhangi bir problem yok" dedi.
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Düzce’de panik yaratan depremler
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