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Gelininin ilişkisi olduğundan şüphelendi, dehşet saçtı

Aydın'da , gelini ile ilişkisi olduğundan şüphelenen ile kuzeni 'nın önünü kesti. Üstün, yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı ve kaçtı. Muharrem Çankaya yaralı halde polise sığınırken kuzeni Nihat Çankaya hayatını kaybetti

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:43
Aydın'ın 'nde (60), gelini ile ilişkisi olduğunden şüphelendiği (45) ve kuzeni 'ya (47) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Ağır yaralanan Nihat Çankaya hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Ovapınar Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Ramazan Üstün, iki çocuk annesi olan gelini S.Ü.'nün (35) Muharrem Çankaya ile ilişkisi olduğunu yönünde söylentiler üzerine sokakta Muharrem Çankaya ve kuzeni Nihat Çankaya'nın önünü kesti. Kayınpeder Üstün, elindeki pompalı tüfekle iki el ateş açtı. Muharrem Çankaya ve Nihat Çankaya tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Vurulmasına rağmen Muharrem Çankaya, kaçarak yaralı halde Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Polislerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Muharrem ve Nihat Çankaya'yı ambulanslarla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Nihat Çankaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem Çankaya ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, tüfeği olay yerinde bırakarak kaçan Ramazan Üstün'ü yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Gelininin ilişkisi olduğundan şüphelendi, dehşet saçtı
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