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Hava ambulansı, kalp hastası bebek için havalandı

'da bir hastenede kalp yetmezliği sorunu ile dünya gelen kız bebek, aynı gün ameliyat için hava ambulansı ile 'daki özel hastaneye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 18:34
Hava ambulansı, kalp hastası bebek için havalandı

'na ait hava ambulansı, Tıp Fakültesi'nde, dün dünya gelen kalp yetmezliği sorunu bulunan kız bebeğin imdadına yetişti. Doktorlar, acil olarak ameliyat edilmesine karar verdiği Çıtacı Ailesi'nin kız bebeği için akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulansı istendi. Kuvöz içerisinde kara ambulansı ile Çıldır Havaalanı'na getirilen bebek, burada hava ambulansına nakledilerek ameliyatın gerçekleştirileceği 'daki bir özel hastaneye getirildi.

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Hava ambulansı, kalp hastası bebek için havalandı
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