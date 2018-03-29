Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi: Sıcaklıklar düşecek

Hava durumu son dakika gelişmelerini özel olarak hazırladık. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 7 derece olarak hissediliyor. Yağış oranı %63'ken, rüzgar ise 34 km/s hızla esiyor. Hafta sonu için hazırlıklarını sürdüren İstanbullular meteorojiden gelen açıklamaları dört gözle bekliyor. Bu sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini gün boyunca sürdürecek. Yarın yani 30 Mart Cuma günü ise yağmur yağışı etkisini yitirecek ve hava sıcaklığı 13 dereceye çıkacak. Cuma günü hava durumu raporunda yağmur beklenmiyor, İstanbulluları yarın güneşli bir hava bekliyor. Meteoloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna göre gün içinde hava sıcaklığı daha da azalacak! Ayrıntılar haberimizde...