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! 'den son dakika açıklaması geldi: Sıcaklıklar düşecek

İstanbul bu sabaha yağmurla uyandı. konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar hava durumu raporlarında gördükleri sonuçlarla birlikte önlemlerini almıştı önlemlerini almayan vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. hava durumu raporu yayınlandı. 29 Mart Perşembe sabahı İstanbul'da yağmur etkisini hissettiriyor. Hafta sonuna yaklaşırken şimdiden planlarını yapacak bireyler hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Bu arada den son dakika hava durumu uyarıları da gelmeye devam ediyor. İl il bölge bölge hava durumu raporu burada...

Giriş Tarihi: 29.3.2018 12:00
Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi: Sıcaklıklar düşecek

gelişmelerini özel olarak hazırladık. İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 7 derece olarak hissediliyor. Yağış oranı %63'ken, rüzgar ise 34 km/s hızla esiyor. Hafta sonu için hazırlıklarını sürdüren İstanbullular meteorojiden gelen açıklamaları dört gözle bekliyor. Bu sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini gün boyunca sürdürecek. Yarın yani 30 Mart Cuma günü ise yağmur yağışı etkisini yitirecek ve hava sıcaklığı 13 dereceye çıkacak. Cuma günü hava durumu raporunda yağmur beklenmiyor, İstanbulluları yarın güneşli bir hava bekliyor. Meteoloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna göre gün içinde hava sıcaklığı daha da azalacak! Ayrıntılar haberimizde...

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Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi: Sıcaklıklar düşecek
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