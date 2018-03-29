Kayıp İtalyan’ın cesedi Sarayburnu’nda bulundu!

Kayıp olan İtalyan Alessandro Fiori'nin cesedi bulundu! İtalya'da pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki İtalyan vatandaş Alessandro Fiori kimseye haber vermeden İstanbul'a gelmişti. Geldikten sonra ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Fiori'nin ailesi kredi kartı harcamalarından İstanbul'da olduğunu öğrendikten sonra İstanbul'a gelerek oğlunun kayıp olduğunu bildirmiş ve bizzat aramalara katılmıştı. Bugün Sarayburnu'nda bulunan cesedin Alessandro Fiori'ye ait olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:14Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 14:19
İstanbul'a iki hafta önce gelen 33 yaşındaki Alessandro Fiori'nin cesedi Sarayburnu'nda ortaya çıktı. Oğlunu aramak için Türkiye'ye gelen baba Eligio Fiori oğlunun cesedini teşhis etti.