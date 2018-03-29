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’ın cesedi ’nda bulundu!

Kayıp olan İtalyan 'nin cesedi bulundu! İtalya'da pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki İtalyan vatandaş Alessandro Fiori kimseye haber vermeden İstanbul'a gelmişti. Geldikten sonra ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Fiori'nin ailesi kredi kartı harcamalarından İstanbul'da olduğunu öğrendikten sonra İstanbul'a gelerek oğlunun kayıp olduğunu bildirmiş ve bizzat aramalara katılmıştı. Bugün 'nda bulunan cesedin Alessandro Fiori'ye ait olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 14:19
Kayıp İtalyan’ın cesedi Sarayburnu’nda bulundu!

İstanbul'a iki hafta önce gelen 33 yaşındaki 'nin cesedi 'nda ortaya çıktı. Oğlunu aramak için Türkiye'ye gelen baba Eligio Fiori oğlunun cesedini teşhis etti.

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Kayıp İtalyan’ın cesedi Sarayburnu’nda bulundu!
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