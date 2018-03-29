Müşterisini bıçaklayan taksici ağır cezalık oldu!

Vahdettin Gökalp olay günü saat 03.30 sıralarında Aksaray Metro istasyonunun önünden İzzet R.'nin şoförlüğünü yaptığı 34 THV .. plakalı ticari taksiye bindi. Gökalp, şoförden kendisini Sultangazi İlçesi'ne götürmesini istedi. Araç, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi yakınlarına geldiğinde taksi şoförü ve yolcu arasında yol uzatma meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

YOLCUSUNU BIÇAKLADI

Tartışma sırasında taksi şoförü İzzet R. bıçak ile Vahdettin Gökalp'i sol kolundan, sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mağdur yolcuya Adli Tıp Kurumu tarafından 'basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı' yönünde rapor verildi.

"ARAÇTAN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİM"

Yolcu Vahdettin Gökalp'in şikâyeti üzerine gözaltına alınan şoför İzzet R. ifadesinde, yolcusunu kasten yaralamadığını, çıkan tartışmada kendisine hakaret edip tehdit ettiği için aracından uzaklaştırmak amacıyla ittirdiğini iddia etti.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucu taksi şoförü İzzet R. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Şüpheli şoför ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.